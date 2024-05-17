Російські “миротворці” у Придністровському регіоні Молдови проводитимуть маневри

Російські “миротворці” у Придністровському регіоні Молдови повідомили, що проведуть маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на миротворчих постах.

Про це повідомляє NewsMaker.

Ці маневри мають пройти з 17 травня до 17 червня.

“Молдовська делегація засуджує подібні „ініціативи“, недоречні в контексті регіональної ситуації в галузі безпеки та неправомірні, оскільки вони їх не схвалили на засіданні ОКК (Об'єднана контрольна комісія). Демонстративне та неодноразове здійснення подібних неузгоджених дій - це ще одне свідчення грубого порушення принципів миротворчої місії на Дністрі”, - йдеться у повідомленні молдовської делегації в ОКК.

Кишинів зазначив, що російський контингент повідомив про проведення маневрів за кілька годин після закінчення засідання ОКК, хоча цю тему на засіданні не обговорювали.