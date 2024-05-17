Рада ЄС вирішила призупинити мовлення чотирьох пропагандистських ресурсів у Євросоюзі

17 травня Рада ЄС ухвалила рішення призупинити мовлення в Євросоюзі ще чотирьох пропагандистських ЗМІ.

Як ідеться на сайті Ради, у переліку - Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известии" і "Российская газета".

"Ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації та відіграли важливу роль у просуванні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн", - йдеться у пресрелізі.

Але відповідно до Хартії основоположних прав, рішення Ради ЄС не буде перешкоджати цих медіа і їхнім працівникам здійснювати іншу діяльність у ЄС. Йдеться про дослідження та інтерв'ю.

У ЄС вважають, що РФ проводить систематичну міжнародну кампанію із маніпулювання ЗМІ та інформацією, серйозно спотворює факти з метою виправдати та підтримати свою агресію проти України, а також посилити свою стратегію з дестабілізації сусідніх країн та ЄС.

"Зокрема, пропаганда, маніпулювання інформацією та втручання неодноразово та послідовно були спрямовані проти української держави та її влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у період виборів, а також проти громадянського суспільства, осіб, які шукають притулку, російські етнічні меншини, гендерні меншини та функціонування демократичних інститутів у ЄС та його державах-членах", - зазначили в Раді Євросоюзу.