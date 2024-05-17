Ізраїль сьогодні відповість на обвинувачення ПАР у геноциді палестинців через наступ на Рафах

У Міжнародному суді ООН відбудеться третє слухання щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу.

Сьогодні у Міжнародному суді ООН відбудеться третє засідання у справі війни між Ізраїлем та ісламістами-бойовиками угруповання ХАМАС з моменту, коли Південна Африка подала позов проти Єрусалиму торік у грудні.

Про це пише Німецька хвиля.

Очікується, що Ізраїль оскаржить звинувачення у геноциді палестинців. Вчора ПАР звернулася до суду ООН із вимогою припинити військові операції та вивести війська Ізраїлю з міста Рафах на півдні Смуги Гази. Кейптаун заявив суду, що ситуація в Газі досягла “нової та жахливої стадії” і що Ізраїль наступом на Рафах загрожує “самому виживанню палестинців у Газі”.

Ізраїль відповість на низку звинувачень, включно з масовими похованнями, тортурами та навмисним блокуванням гуманітарної допомоги.

У позові йдеться, що Ізраїль слід закликати надати “безперешкодний доступ” у Газі гуманітарним працівникам, слідчим та журналістам.

Південна Африка також запропонувала тимчасові заходи, щоб гарантувати, що Ізраїль звітуватиме про свої заходи з дотримання перших двох наказів.

Суд продовжує також обговорювати ширше питання ‒ чи порушують дії Ізраїлю в анклаві Конвенцію ООН про геноцид 1948 року.

Справа проти Ізраїлю у суді ООН

У січні суд зобов’язав Ізраїль переконатися, що його війська не вчиняють актів геноциду проти палестинців у Газі, дозволити більше гуманітарної допомоги та зберегти будь-які докази порушень.

Раніше Єгипет заявив, що приєднається до позову про геноцид, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через наступ у Смузі Гази.

У березні стало відомо, що Ірландія вирішила втрутитися у справу проти Ізраїлю у Міжнародному суді відповідно до Конвенції про геноцид.

Перемовини з ХАМАСом та наступ Ізраїлю на Рафах

5 травня у Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін. ХАМАС повторив свої ключові вимоги, які Ізраїль знову відхилив.

7 травня Ізраїль заявив про взяття під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку Гази.

13 травня повідомляли про те, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі Смуги Гази. Танки та війська ЦАХАЛу також перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.

Адміністрація Байдена, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання