Французький уряд втратив контроль над частинами Нової Каледонії

Каледонські активісти протестують у Парижі. 16 травня 2024 року

Французький уряд більше не контролює частини тихоокеанської території Нової Каледонії.

Про це заявив Верховний комісар території Луї Ле Франк, пише Bloomberg.

На острові вже кілька днів тривають заворушення, викликані запропонованою конституційною зміною, яка може зменшити політичне представництво корінного населення.

Ле Франк сказав, що на територію прибули сили служби безпеки, щоб допомогти відновити урядовий контроль.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив у Новій Каледонії надзвичайний стан, який триватиме 12 днів.

Напруженість затьмарює майбутнє нікелевої промисловості Нової Каледонії ‒ її ключової економічної артерії. Порушено, зокрема, роботу французької багатонаціональної гірничо-металургійної компанії Eramet SA. За даними Геологічної служби США, минулого року ця територія була третім у світі виробником металевих акумуляторів для електромобілів, на частку якої припадало близько 6% світового виробництва.