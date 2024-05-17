Французький уряд втратив контроль над частинами Нової Каледонії

Французький уряд більше не контролює частини тихоокеанської території Нової Каледонії.
Про це заявив Верховний комісар території Луї Ле Франк, пише Bloomberg.
На острові вже кілька днів тривають заворушення, викликані запропонованою конституційною зміною, яка може зменшити політичне представництво корінного населення.
Ле Франк сказав, що на територію прибули сили служби безпеки, щоб допомогти відновити урядовий контроль.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив у Новій Каледонії надзвичайний стан, який триватиме 12 днів.
Напруженість затьмарює майбутнє нікелевої промисловості Нової Каледонії ‒ її ключової економічної артерії. Порушено, зокрема, роботу французької багатонаціональної гірничо-металургійної компанії Eramet SA. За даними Геологічної служби США, минулого року ця територія була третім у світі виробником металевих акумуляторів для електромобілів, на частку якої припадало близько 6% світового виробництва.
- Причиною заворушень, внаслідок яких загинули чотири людини, стало рішення французького парламенту надати виборчі права громадянам республіки, які проживають на островах Нової Каледонії понад десять років. Представники місцевого корінного населення вважають, що це зменшить їхню політичну роль.
- У Нову Каледонію для захисту території під час заворушень вирушили сотні французьких поліцейських. Збройні сили захищають два аеропорти та порт острова. Кількість правоохоронців на вулицях території зросла на третину.
- Нова Каледонія займає групу островів у південно-західній частині Тихого океану, що складається з великого острова Нова Каледонія (Гранд-Терр) та низки дрібних островів: Луайоте, Белеп та Пен. Межує на південному заході з Австралією, на півночі ‒ з Вануату і на південному сході ‒ з Фіджі.
- Населення Нової Каледонії складає 300 000 осіб, з яких приблизно 40% – це корінний народ Канак. Острови належать Франції з 19-го століття, на трьох референдумах громадяни голосували проти незалежності.