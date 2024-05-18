У Санкт-Петербурзі у військовій академії зв'язку стався вибух, - ЗМІ

Від вибуху постраждало сім осіб.

У Санкт-Петербурзі у військовій академії зв'язку стався вибух

Ввечері 17 травня на території Військової академії зв'язку ім. Будьонного у Санкт-Петербурзі стався вибух.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

“За першими даними, причиною могла стати атака безпілотного літального апарату. Пізніше з'явилися версії про те, що вибухнути міг навчальний боєприпас. Видання "Папір" із посиланням на очевидців із сусідніх будинків стверджує, що вибух стався всередині будівлі”, - йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ повідомляють, що від вибуху постраждало сім осіб. Двоє з них у тяжкому стані, один у реанімації.

В свою чергу, представники Ленінградського військового округу стверджують, що причиною вибуху стала детонація 76-мм боєприпасу часів Другої світової війни.

Боєприпас начебто здетонував під час проведення робіт у підвалі одного із корпусів академії.

Крім того, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що подія не має терористичного характеру, і перебуває у зоні відповідальності Міноборони, а не міської адміністрації.