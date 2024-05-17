Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

Армія оборони Ізраїлю повернула тіла трьох заручників, вбитих ХАМАС

Заручники були вбиті ХАМАС під час втечі з музичного фестивалю Nova 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю повернула тіла трьох заручників, вбитих ХАМАС
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі
Фото: Israel Defense Forces

Армія оборони Ізраїлю повернула тіла трьох заручників, вбитих ХАМАС

Про це повідомив прессекретар ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі.

“З важким серцем я ділюся новиною про те, що минулої ночі Армія оборони Ізраїлю і сили ISA врятували тіла наших заручників: Шані Лука, Аміта Бускіли та Іцхака Глерен-тера, які були взяті в заручники під час різанини ХАМАС 7 жовтня та вбиті ХАМАС”, - сказав Хагарі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він уточнив, що заручники були вбиті ХАМАС під час втечі з музичного фестивалю Nova 7 жовтня. Після цього їхні тіла були вивезені до Гази.

Тіла заручників передали медичним працівникам для проведення судово-медичної експертизи та впізнання. 

“Ми не залишимо каменя на камені, Ми зробимо все від нас залежне, щоб знайти наших заручників і повернути їх додому. Ми не заспокоїмося, поки не зробимо цього”, - підсумував Хагарі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies