Заручники були вбиті ХАМАС під час втечі з музичного фестивалю Nova 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю повернула тіла трьох заручників, вбитих ХАМАС

Про це повідомив прессекретар ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі.

“З важким серцем я ділюся новиною про те, що минулої ночі Армія оборони Ізраїлю і сили ISA врятували тіла наших заручників: Шані Лука, Аміта Бускіли та Іцхака Глерен-тера, які були взяті в заручники під час різанини ХАМАС 7 жовтня та вбиті ХАМАС”, - сказав Хагарі.

Він уточнив, що заручники були вбиті ХАМАС під час втечі з музичного фестивалю Nova 7 жовтня. Після цього їхні тіла були вивезені до Гази.

Тіла заручників передали медичним працівникам для проведення судово-медичної експертизи та впізнання.

“Ми не залишимо каменя на камені, Ми зробимо все від нас залежне, щоб знайти наших заручників і повернути їх додому. Ми не заспокоїмося, поки не зробимо цього”, - підсумував Хагарі.