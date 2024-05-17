Фіцо переніс ще одну операцію, стан важкий, але стабільний, кажуть медики

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.

Про це повідомила директор лікарні у Банській Бистриці Міріам Лапунікова, пише Aktuality.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що операція тривала менш, ніж дві години і дозволила перевірити стан вогнепальних ран та загоїти їх. Стан Фіцо стабільний, але все ще дуже тяжкий.

Каліняк підкреслив, що робота країни не зупинилася "Стан держави стабільний, стан пацієнта сьогодні також стабільний", - сказав міністр.

Dennik N зазначає, що за словами міністра оброни, Словаччина отримала декілька пропозицій від інших держав щодо транспортування Фіцо. Але Каліняк наголосив, що всі, разом із главою уряду, впевнені у можливостях лікарні в Банській Бистриці.

Наразі існує ризик зміни позитивного прогнозу стану здоров'я словацького прем'єра. Можливо, його перевезуть до Братислави, але у нинішньому його стані це не можна робити.

Зараз Фіцо перебуває у свідомості. А Каліняк запевнив, що перебуватиме з ним у лікарні кожен день. Він додав, що перші чотири дні після вогнепального поранення найважчі, але він бачить прогрес.

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