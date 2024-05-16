Прем'єр Бельгії і президент Сербії поскаржилися на погрози, що вони - "наступні цілі" після Фіцо

Керівник МВС Сербії Івиця Дачич повідомив, що у Сомборі арештували чоловіка, який у соцмережах погрожував фізичною розправою президентові Адлександру Вучичу, пише N1.

Після того, як на главу уряду Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах, Вучич висловив співчуття потерпілому.

Згодом під цією публікацією з'явився коментар, у якому автор заявив, що сербський президент - "наступна ціль".

Зловмисника поліція арештувала і затримала на 48 годин.

Тим часом у Бельгії глава уряду Александр де Кроо написав скаргу в поліцію після того, як ведучий місцевої радіостанції Waregem1 закликав до його розстрілу, передає "Європейська правда" з посиланням на VRT.

"Усім тим, хто думає про те, щоб прикінчити Александра Де Кроо, але не наважується це зробити через його безпеку. Ви бачите, що можна застрелити прем'єр-міністра. Тож я б сказав – вперед", – заявив ведучий.

Після того, як його слова почали швидко поширювати у соцмережах у Бельгії, де Кроо звернувся до правоохоронних органів.

Поліція зв'язалась із радіостанцією, остання у короткій заяві назвала висловлювання свого співробітника "недоречним" і додала, що він хотів пожартувати й перепрошує перед слухачами. Наразі його відсторонили від роботи, крім того, ведучий через адвоката заявив, що шкодує про свої слова і пропонує де Кроо вирішити питання через переговори.