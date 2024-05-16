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Прем'єр Польщі повідомив про погрози на свою адресу

Погрози, зокрема, стосуються будівництва Центрального комунікаційного порту.

Прем'єр Польщі повідомив про погрози на свою адресу
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив одну з погроз, які він отримав на свою адресу після замаху на очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо.

На своїй сторінці у соцмережі Х Туск оприлюднив пост, у якому йдеться, що "словаки дали нам сьогодні приклад, що робити з Дональдом Туском, якщо він скасує ЦКП".

"Вчора цього було багато. Бачення для Польщі", - прокоментував польський прем'єр.

  • Центральний комунікаційний порт був пріоритетним проєктом Анджея Дуди і Матеуша Моравецького, попередника Туска. 
  • Polskie Radio повідомляло, що порт взялися будувати у ґміні Баранув за 40 кілометрів від Варшави. Площа летовища - 3 тисячі гектарів. Основні роботи з побудови інвестиції запланували розпочати у 2023 році, а перший рейсовий літак має вилетіти з цього найбільшого летовища наприкінці 2027 року. Планується, що аеропорт, який хочуть назвати «Солідарність» на честь протестного руху 1980 року, буде обслуговувати до 45 млн пасажирів щороку.
  • Анджей Дуда заявляв, що об'єкт транспортно пов’яже всі регіони Польщі. 
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