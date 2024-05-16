Прем'єр Польщі повідомив про погрози на свою адресу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив одну з погроз, які він отримав на свою адресу після замаху на очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо.

На своїй сторінці у соцмережі Х Туск оприлюднив пост, у якому йдеться, що "словаки дали нам сьогодні приклад, що робити з Дональдом Туском, якщо він скасує ЦКП".

Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

"Вчора цього було багато. Бачення для Польщі", - прокоментував польський прем'єр.