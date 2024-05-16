Прем'єр Польщі повідомив про погрози на свою адресу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив одну з погроз, які він отримав на свою адресу після замаху на очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо.
На своїй сторінці у соцмережі Х Туск оприлюднив пост, у якому йдеться, що "словаки дали нам сьогодні приклад, що робити з Дональдом Туском, якщо він скасує ЦКП".
Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ— Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024
"Вчора цього було багато. Бачення для Польщі", - прокоментував польський прем'єр.
- Центральний комунікаційний порт був пріоритетним проєктом Анджея Дуди і Матеуша Моравецького, попередника Туска.
- Polskie Radio повідомляло, що порт взялися будувати у ґміні Баранув за 40 кілометрів від Варшави. Площа летовища - 3 тисячі гектарів. Основні роботи з побудови інвестиції запланували розпочати у 2023 році, а перший рейсовий літак має вилетіти з цього найбільшого летовища наприкінці 2027 року. Планується, що аеропорт, який хочуть назвати «Солідарність» на честь протестного руху 1980 року, буде обслуговувати до 45 млн пасажирів щороку.
- Анджей Дуда заявляв, що об'єкт транспортно пов’яже всі регіони Польщі.