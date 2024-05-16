У Німеччині розслідують, чи депутат від ультраправої партії AfD отримав гроші від сайту “Voice of Europe”

У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей.
Про це пише Bloomberg.
У політсилі підтвердили, що об'єктом розслідування є депутат Бундестагу Петр Бюстрон. Чеський новинний сайт Denik N повідомив, що національне контррозвідувальне управління отримало запис, з якого випливає, що Бюстрон отримував гроші від чеського проросійського сайту “Voice of Europe”. У квітні депутат ці звинувачення спростовував.
Співлідери партії Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що нижня палата в Берліні зняла депутатську недоторканність з Бюстрона, а його офіс і приватні кімнати обшукали.
У спільній заяві прокуратура Мюнхена та Управління боротьби зі злочинністю Баварії повідомили, що обшуки у Берліні, Баварії та Майорці проводяться з метою збору доказів.
Бюстрон, який є другим у списку кандидатів від AfD на виборах до Європейського парламенту у червні, звинуватив чеський уряд у зведенні наклепу для впливу на результати голосування. Передбачувана кампанія “спрямована на те, щоб завдати шкоди опозиційним політикам у кількох європейських країнах та змусити замовкнути критично налаштованих журналістів”, сказав він.
- У квітні помічника Максиміліана Краха, провідного кандидата від AfD на виборах до ЄС, арештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю, а Бйорн Гекке, голова партії у східній землі Тюрінгія, цього тижня визнали винним у використанні нацистського гасла на мітингу та оштрафували на 13 000 євро.
- Травневе опитування Insa показало, що на федеральних виборах у вересні AfD займає перше місце в Тюрінгії з 30% голосів, випереджаючи християнських демократів на 20%. Партія також лідирує у Саксонії та Бранденбурзі.
- Раніше суд Вищого адміністративного суду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що внутрішня розвідка Німеччини може продовжувати стежити за AfD через підозри у її причетності до екстремістської діяльності, яка потенційно загрожує демократії.
- Наприкінці березня уряд Чехії заявив, що його служба контррозвідки виявила російську мережу, яка намагалася вплинути на політику та громадську думку в Європі, включно з платежами європейським політикам. LB.ua стало відомо, що викрити мережу допомогла Служба безпеки України.
- Після цього уряд у Празі наклав санкції на місцеву компанію, яка керує вебсайтом “Voice of Europe”, і на двох осіб, пов’язаних з нею. Одним з них є Віктор Медведчук, політик, близький до президента Росії Володимира Путіна, якого Україна заарештувала та звинуватила у державній зраді у 2021 році. Його передали Росії в рамках обміну полоненими у 2022 році. ЄС планує ввести санкції проти Медведчука через проведення зловмисних операцій впливу в Європі.