У Німеччині розслідують, чи депутат від ультраправої партії AfD отримав гроші від сайту “Voice of Europe”

У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо члена нижньої палати парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей.

Про це пише Bloomberg.

У політсилі підтвердили, що об'єктом розслідування є депутат Бундестагу Петр Бюстрон. Чеський новинний сайт Denik N повідомив, що національне контррозвідувальне управління отримало запис, з якого випливає, що Бюстрон отримував гроші від чеського проросійського сайту “Voice of Europe”. У квітні депутат ці звинувачення спростовував.

Співлідери партії Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що нижня палата в Берліні зняла депутатську недоторканність з Бюстрона, а його офіс і приватні кімнати обшукали.

У спільній заяві прокуратура Мюнхена та Управління боротьби зі злочинністю Баварії повідомили, що обшуки у Берліні, Баварії та Майорці проводяться з метою збору доказів.

Бюстрон, який є другим у списку кандидатів від AfD на виборах до Європейського парламенту у червні, звинуватив чеський уряд у зведенні наклепу для впливу на результати голосування. Передбачувана кампанія “спрямована на те, щоб завдати шкоди опозиційним політикам у кількох європейських країнах та змусити замовкнути критично налаштованих журналістів”, сказав він.