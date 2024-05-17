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​Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтикою зросла на 20%, - Reuters

Частіше це - літаки спостереження або транспортна авіація РФ.

​Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтикою зросла на 20%, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерела в Альянсі.

Співрозмовник не назвав конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, але наприкінці 2023 року Альянс повідомляв, що винищувачі сил НАТО більше 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ.

Більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем. При цьому західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників. Частіше це - літаки спостереження або транспортна авіація.

Крім того, російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.

 

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