​Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтикою зросла на 20%, - Reuters

Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%.
Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерела в Альянсі.
Співрозмовник не назвав конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, але наприкінці 2023 року Альянс повідомляв, що винищувачі сил НАТО більше 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ.
Більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем. При цьому західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників. Частіше це - літаки спостереження або транспортна авіація.
Крім того, російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.
- 1 березня Командування повітряних сил НАТО показало, як вдалося перехопити над Балтійським морем російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72.