​Кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків над Балтикою зросла на 20%, - Reuters

Частіше це - літаки спостереження або транспортна авіація РФ.

Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерела в Альянсі.

Співрозмовник не назвав конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, але наприкінці 2023 року Альянс повідомляв, що винищувачі сил НАТО більше 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ.

Більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем. При цьому західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників. Частіше це - літаки спостереження або транспортна авіація.

Крім того, російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.