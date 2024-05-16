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Вислання з РФ аташе з питань оборони Великобританії є “відчайдушним кроком", - Шаппс

Голова міноборони Британії нагадав, що російський аташе у Великобританії діяв як шпигун.

Вислання з РФ аташе з питань оборони Великобританії є “відчайдушним кроком", - Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Фото: EPA/UPG

Вислання Росією аташе з питань оборони Великобританії є “відчайдушним кроком".

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. 

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс нагадав, що російський аташе у Британії діяв як шпигун.

“Єдиною проблемою Путіна з нашим аташе було те, що він уособлював непохитну підтримку Великою Британією України на тлі його незаконного і варварського вторгнення", – додав міністр.

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Як повідомила “Європейська правда”, МЗС Росії 16 травня оголосило про вислання аташе з військових питань Британії, і сказало, що готує наступні кроки. Британський аташе має покинути РФ у тижневий термін.

МЗС Росії назвало рішення Британії вислати російського аташе "політично мотивованою дією з яскраво вираженим русофобським характером, що завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам".

  • У Великобританії заявили, що відкликають військового аташе Росії, а також планують позбавити деякі об’єкти дипломатичного статусу та обмежити термін дії російських дипломатичних віз.
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