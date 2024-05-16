Вислання з РФ аташе з питань оборони Великобританії є “відчайдушним кроком", - Шаппс

Голова міноборони Британії нагадав, що російський аташе у Великобританії діяв як шпигун.

Вислання Росією аташе з питань оборони Великобританії є “відчайдушним кроком".

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс нагадав, що російський аташе у Британії діяв як шпигун.

“Єдиною проблемою Путіна з нашим аташе було те, що він уособлював непохитну підтримку Великою Британією України на тлі його незаконного і варварського вторгнення", – додав міністр.

Як повідомила “Європейська правда”, МЗС Росії 16 травня оголосило про вислання аташе з військових питань Британії, і сказало, що готує наступні кроки. Британський аташе має покинути РФ у тижневий термін.

МЗС Росії назвало рішення Британії вислати російського аташе "політично мотивованою дією з яскраво вираженим русофобським характером, що завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам".