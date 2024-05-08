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Британія висилає з країни російського військового аташе

Також уряд обмежить тривалість російських дипломатичних віз.

Британія висилає з країни російського військового аташе
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

У Великій Британії заявили, що відкликають військового аташе Росії, а також планують позбавити деякі об’єкти дипломатичного статусу та обмежити термін дії російських дипломатичних віз, пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що Сполучене Королівсьтво висилає оборонного аташе Росії та позбавить деякі об'єкти дипломатичного статусу, а також обмежить тривалість російських дипломатичних віз через "агресивну діяльність РФ не лише у Британії, а й по всій Європі".

"Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки. Ми знімемо статус дипломатичних приміщень з кількох об'єктів нерухомості у Великій Британії, пов'язаних з Росією... Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Британії", – заявив Клеверлі.

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