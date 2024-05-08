Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Продовження термінів мобілізації і воєнного стану відбувається регулярно після початку повномасштабної війни з Росією.

Верховна Рада на засіданні 8 травня підтримала президентські укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів.

Про це в соцмережах повідомили народні депутати. За продовження воєнного стану віддали голоси 339 депутатів, за продовження мобілізації – 336, написав нардеп Олексій Гончаренко.

Продовження термінів мобілізації і воєнного стану відбувається регулярно після початку повномасштабної війни з Росією – сьогодні це зробили вже 11-ий раз. Однак це перше таке голосування після ухвалення мобілізаційного законопроєкту, що незабаром набуде чинності.

Про те, що зміниться, читайте в серії публікацій на LB.ua:

Законопроєкти про чергове продовження термінів воєнного стану і мобілізації до парламенту внесли два дні тому. Тепер мобілізація і воєнний стан продовжені до 11 серпня.