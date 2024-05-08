Литва не висилатиме з країни українських чоловіків призовного віку

Проте для них можливі обмеження.

Литва не висилатиме українських чоловіків приховного віку, однак їм можуть відмовити у наданні посвідки на постійне проживання.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шимоніте, ЄС гарантував захист українським громадянам,зкорема чоловікам, принаймні до березня 2025-го. Тому розшук і депортація українських чоловіків будуть незаконними.

Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.

Вона зазначила, що "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".