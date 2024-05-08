Литва не висилатиме з країни українських чоловіків призовного віку

Литва не висилатиме українських чоловіків приховного віку, однак їм можуть відмовити у наданні посвідки на постійне проживання.
Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
За словами Шимоніте, ЄС гарантував захист українським громадянам,зкорема чоловікам, принаймні до березня 2025-го. Тому розшук і депортація українських чоловіків будуть незаконними.
Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.
Вона зазначила, що "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".
- Проте наприкінці квітня Шимоніте і президент Литви Гітанас Науседа заявляли, що Литва має допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону.
- Міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас повідомив, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
- Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам. У відомстві наголосили, що не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян.
- В Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном. У ЄС не сказали, чи підтримують це рішення і чи підлягатимуть депортації українські чоловіки з простроченими документами.
- Згодом міністерство закордонних справ України оприлюднило перелік міфів і фактів про рішення тимчасово призупинити прийом нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.