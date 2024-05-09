Майк Джонсон залишиться спікером Палати представників США

Подання про відставку від трампістки Марджорі Тейлор-Ґрін не знайшло підтримки у залі.

Палата представників США легко відкинула запропоновану радикальною республіканкою Марджорі Тейлор-Ґрін процедуру усунення Майка Джонсона з посади спікера.

Як пише Reuters, обидві партії у Конгресі продемонстрували єдність, віддавши на користь Джонсона 359 голосів. Натомість лише 43 людини з присутних у залі висловили переконання, що нинішній лідер більшості має піти у відставку.

Позиції конгресвумен Ґрін відчутно похитнулися, коли Дональд Трамп, палкою прихильницею якого вона вважається, висловився проти усунення Джонсона. На думку експрезидента, зараз не час для республіканців "виштовхувати з крісла" свого власного спікера.

Сам Майк Джонсон подякував колегам за підтримку "у боротьбі з цією помилковою ініціативою". Він сподівається, що голосування покладе край "вбивствам репутацій, які, на жаль, стали визначальною рисою нинішнього Конгресу".