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Естонія викликала тимчасово повіреного у справах Росії через збільшення збоїв у роботі GPS

Глава естонського МЗС вважає, що придушення сигналу GPS є "одним з елементів гібридної діяльності Росії".

Естонія викликала тимчасово повіреного у справах Росії через збільшення збоїв у роботі GPS
Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

8 травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна у зв'язку з частішими збоями в роботі GPS, передає ERR.

Глава естонського МЗС Маргус Цахкна заявив, що Росія посилила втручання у супутникову навігацію, що "сіє плутанину і дуже впливає на цивільну авіацію". 

"Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), згідно з якими заборонено створювати такі перешкоди. Ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному в справи РФ", - наголосив Цахкна.

Він додав, що придушення сигналу GPS є "одним з елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує наше нормальне життя і становить загрозу безпеці союзників, так же як інциденти із застосуванням насильства, кібератаки та кампанії з дезінформації, організовані РФ".

Міністр вважає, що своїми діями країна-агресор завдала серйозних збитків авіаповідомленню в регіоні, найяскравішим проявом якого є призупинення польотів між Гельсінкі й Тарту.

Цю проблему Цахкна обговорював минулого тижня із представниками країн-членів ЄС та союзниками з НАТО.

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