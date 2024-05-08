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Велика Британія виділяє 23 мільйони євро на відновлення енергетики України

Гроші спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Велика Британія виділяє 23 мільйони євро на відновлення енергетики України

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

"Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 мільйони євро. 

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