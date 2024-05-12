Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Україна покрила дефіцит електроенергії імпортом із трьох країн

Окрім того, в неділю Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі.

​Україна покрила дефіцит електроенергії імпортом із трьох країн
Лінії електропередачі
Фото: Укренерго

Сьогодні, 12 травня, Україна здійснила аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 3% від добового споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі - отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, Міненерго просить споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 17:00 до 22:00), а промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6871 МВт*год.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що в уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію. Також взимку можуть бути відключення і побутових споживачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies