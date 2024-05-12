​Україна покрила дефіцит електроенергії імпортом із трьох країн

Окрім того, в неділю Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі.

Сьогодні, 12 травня, Україна здійснила аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 3% від добового споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі - отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, Міненерго просить споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 17:00 до 22:00), а промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6871 МВт*год.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що в уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію. Також взимку можуть бути відключення і побутових споживачів.