Головне за ніч та ранок неділі, 12 травня: 155 боєзіткнень, штурми ворога на десятьох напрямках, вибухи в Росії

155 бойових зіткнень, майже 60 відбитих штурмів на Краматорському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 155 бойових зіткнень.

Складна ситуація залишається на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1260 росіян. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 482 290 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія продовжує терор прикордоння Харківської області. За добу ворог вбив мирних жителів Вовчанська, ще п'ятеро отримали поранення. Ударів по Харкову не зафіксовано, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.

Уранці 12 травня внаслідок ворожого обстрілу у м. Вовчанськ загинула 73-річна жінка. О 01:00 внаслідок обстрілу поранено 38-річного чоловіка.

У ніч на неділю 12 травня безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод. Виникла пожежа. За інформацією російського міноборони, над територією Бєлгородської області були перехоплені дві тактичні ракети "Точка-У".

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що постраждалих внаслідок удару дроном немає і що серйозних пошкоджень НПЗ не зазнав.

Головне управління розвідки України провело успішну спецоперацію на території РФ. Внаслідок атаки уражено металургійні та нафтові об’єкти, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у відомстві.

Співрозмовник поінформував, що українськими безпілотниками завдано ударів по трьох об’єктах в РФ, зокрема по Волгоградському нафтопереробному заводу.

Також уражено нафтобазу "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області.

Українські спецслужби вкотре завдали ударів по Новолипецькому металургійному комбінату, який, за деякими даними, є одним з найбільших підприємств чорної металургії в РФ.

Україна посіла третє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія - Nemo з піснею The Code.

Друге місце посіла Хорватія.

Представники України alyona alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria посіли третє місце. Україна набрала 453 бали від глядачів та суддів.

Четверте місце у Франції, п’яте - Ізраїль.

Нагадаємо, Jerry Heil та alyona alyona після свого виступу закликали до миру і свободи в Україні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!