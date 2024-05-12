Ворог впродовж доби атакував 9 населених пунктів Запоріжжя

Впродовж доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

275 БпЛА різної модифікації атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

21 обстріл з РСЗВ прийшовся на Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе. 242 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.