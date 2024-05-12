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Ворог впродовж доби атакував 9 населених пунктів Запоріжжя

Окупанти завдали понад 540 ударів по області.

Ворог впродовж доби атакував 9 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

275 БпЛА різної модифікації атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 

21 обстріл з РСЗВ прийшовся на Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе. 242 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків. 

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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