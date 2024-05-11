Головне за суботу, 11 травня: збиття штурмовика Су-25, удар по Сумах, вибухи в т.о. Донецьку та в Бєлгороді

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 108 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 808-й день повномасштабної війни.

Російські окупаційні війська втратили ще один штурмовик Су-25.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 108 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 травня – в нашій новині.

Російська армія вдарила ракетою по передмістю Сум, повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру”, ‒ йдеться у повідомленні.

Пізніше ОВА повідомила про загибель жінки, яка отримала численні поранення, несумісні з життям. Ліквідація наслідків атаки триває.

У Донецьку сьогодні “прилетіло” по ресторану Paradise. На місці удару готувався автопробіг до 10-річчя так званої республіки, повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий гауляйтер Пушилін заявив про трьох загиблих і вісьмох поранених від удару HIMARS з боку ЗСУ.

Російські пабліки пишуть, що навпроти ресторану, по якому відбувся приліт, стоїть готель, у якому зібрались учасники автопробігу, які хотіли відсвяткувати 10-ту річницю “референдуму”.

Українська сторона поки ніяк не коментувала цю подію.

У російському Бєлгороді сьогодні відбувся масштабний обстріл, повідомляють російські ЗМІ.

Місцевий губернатора Гладков каже про 29 постраждалих і одну загиблу жінку. Також він стверджує, що пошкоджено 49 квартир та 21 авто.

Міноборони країни-агресорки повідомляє про збиття снарядів від РСЗВ “Вампір” над Бєлгородщиною.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!