Ворог вдарив ракетою по передмістю Сум

Російська армія вдарила ракетою по передмістю Сум.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
“Сьогодні, 11 травня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру”, ‒ йдеться у повідомленні.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Попередньо внаслідок атаки жертв не було.
- 26 квітня ворог завдав авіаційний удар по промисловому об'єкту Сум, застосувавши дві авіаційні бомби КАБ.
- 12 квітня російська авіація атакувала житловий сектор та залізничний вокзал у Сумах, троє людей постраждали.