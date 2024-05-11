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Ворог вдарив ракетою по передмістю Сум

Наслідки атаки уточнюються.

Ворог вдарив ракетою по передмістю Сум
Фото: Wikimedia

Російська армія вдарила ракетою по передмістю Сум.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Сьогодні, 11 травня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру”, ‒ йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. 

Попередньо внаслідок атаки жертв не було.

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