Ворог вдарив ракетою по передмістю Сум

Попередньо внаслідок атаки жертв не було.

“Сьогодні, 11 травня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру”, ‒ йдеться у повідомленні.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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