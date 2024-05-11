З'явився шортліст фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2024"

Переможця у спеціальній номінації «За відданість професії за найтяжчих умов» оголосять на церемонії нагородження.

Національна асоціація медіа оприлюднила шортліст фіналістів XV конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2024" у всіх номінаціях та спецномінаціях.

За інформацією організаторів, цьогоріч на конкурс учасники подали 1240 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.

Переможця у спеціальній номінації «За відданість професії за найтяжчих умов» оголосять на церемонії нагородження.

Шортліст «Найкраще інтерв’ю»:

«Загиблого «азовця» ексгумував батько, який перейшов на бік «ДНР». Розповідь матері» - Сисак Ірина, (співавтори: оператори Олександр Мазур та Євген Головін), «Радіо Свобода»

«Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Сухоніс Дарина, редакція «Наше Місто»

«Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка, Запорізький центр розслідувань, Soda

«Максим Кривцов: Я мав жахливу мрію – ходити по Києву з автоматом» - Наталя Корнієнко, «Читомо»

««Сибірський батальйон» ЗСУ – корінні народи РФ «проти Путіна»» - Тарас Левченко, «Радіо Свобода»

Фіналісти за спецприз «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа»:

«Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Дарина Сухоніс, редакція «Наше Місто»

«Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка Хорольська, Запорізький центр розслідувань Soda

Шортліст «Найкращий репортаж»:

«Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300» - Михайло Кригель, (співавтори: Ольга Кириленко, Дмитро Ларін), Українська правда

«Нові обличчя війни» - Сенів Оксана, (співавтори: Олена Дуняк, Владислав Кравець, Олександр Брамський), Суспільне Новини

«Захоплені позиції РФ, штурми та важкі бої: як виживає піхота на нулі. Репортаж з Роботиного» - Кушнір Мар'ян, «Радіо Свобода»

««Зліва від посадки танчик заїжджає»: росіяни в тумані штурмують позиції ЗСУ» - Колян Пастико, співавторка - Горпінченко Анастасія, Слідство.Інфо

««Ви - служитель диявола». Коли з Почаївської лаври виселять УПЦ» - Мар'яна П'єцух, hromadske

Фіналісти за спецприз «Найкращий репортаж у локальному медіа»:

«Одна родина на все село: як живуть у зруйнованій РФ Білогірці» - Яна Стойкова, співавтор - Юрій Тинний, Суспільне Дніпро

«Останні дні Бахмута чи переддень контрнаступу? 93 бригада тримається зубами за знекровлене місто» - Nadiyka Blomqvist, (співавтори: Олександр Давиденко, Юрій Величко, Вікторія Макарова), Ukrainian Witness

Шортліст «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»:

«Що відбувалося в Грозі перед тим, як туди влучила російська ракета. І як брати Мамони, яких СБУ вважає навідниками, стали колаборантами - реконструкція» - Ганна Мамонова, Бабель

«У ніч на 1 червня через зачинене укриття в Києві загинули люди. Офіс президента звинувачує в цьому Кличка, мер - президента, а в СІЗО сидить сторож. Хто він і до чого тут комунізм - пояснюємо» - Олександр М'ясищев, «Бабель»

«У кожній хаті буде стояти де один гріб, де - п’ять, де -три» - Діана Буцко, співавтор - Микола Пастух, hromadske

«ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою» - Мар'ян Кушнір, співавтор - Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»

««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»

Фіналісти за спецприз «Найкраще новинне висвітлення резонансної події в локальному медіа»:

««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»

«Поранені військові без рук і ніг стоять на морозі, щоб потрапити до госпіталю» - Вікторія Кордубан, (співавтори: Ніна Сукач, Юрій Маковецький та Юрій Кісь), ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

Шортліст «Найкраща аналітика»:

«Війна та корупція на «Антонові» . Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?» - Богдан Мірошниченко, співавторка - Дана Гордійчук, Економічна правда

«Зайди, якщо зможеш. Ветеранам з інвалідністю вкрай важко пересуватися українськими містами» - Валерія Павленко, (співавтори: Інна Гадзинська, Надія Кельм, Маргарита Гогун), Texty.org.ua

«Важко, повільно, ризиковано: як відбувається розмінування деокупованого півдня України» - Олександр Янковський, співавторка - Олена Бадюк, «Радіо Свобода»

«Що буде з Сектором Гази та чи зникне ХАМАС після операції Ізраїлю – пояснення Суспільне» - Олена Куренкова, (співавтори: Владислав Кравець, Олена Дуняк, «Суспільне Новини»

«They didn’t understand anything, but just spoiled people’s lives» - Наталя Гуменюк, співавторка - Енн Епплбаум, The Reckoning Project

Фіналісти за спецприз «Найкраща аналітика в локальному медіа»:

«Ультразвуки смерті» - Мар'яна Вербовська, співавтор - Назарій Тузяк, NGL.media

«Сіверський Донець під час війни. Чи загрожує екологічна катастрофа головній водній артерії сходу України?» - Інга Павлій, співавторка Олександра Ярликова - Східний Варіант / Восточный Вариант

Шортліст «Найкраще розслідування»:

«Відчиняйте, поліція! - Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв’язки з криміналітетом і теща-мільйонерка» - Леся Іванова, BIHUS.Info

«Мільйони не для вас: кому насправді дісталися гроші від Мінсоцполітики?» - Яна Корнійчук, «Слідство.Інфо»

«Хто віддав Росії 575 крилатих ракет, якими тепер атакують Україну?» - Serhii Andrushko, співавторка - Кіра Толстякова, «Радіо Свобода»

«Батальйон Іспанія УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів» - Михайло Ткач, співавторка - Катерина Каплюк, «Українська правда»

«Буча: розстріл на Києво-Мироцькій» - Анна Калаур, (співавтори: Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов, Світлана Коваль, Владислав Васильченко), «Суспільне Новини»

Фіналісти за спецприз «Найкраще розслідування у локальному медіа»:

«Сліпа довіра» - Наталя Онисько, співавторка - Катерина Родак, NGL.media

«Російські друзі соратниці Садового. Як росіяни ховають свої активи у Львові» - Арсен Данилюк, LVIV.MEDIA

Шортліст «Найкраща публіцистика»:

«Я не другий сорт» - Діана Лановець, (співавтори: Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Сергій Колесніков), журнал соціального мальопису Inker

«Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Ганна Курцановська, Свої.City

«Bakhmut, Before It Vanished» - Авакян Гаяне, Агенція медійного росту "Або"

«Three Stories of Pregnancy and Birth in Ukraine» - Карякіна Ангеліна, Лабораторія журналістики суспільного інтересу

«Готуйтесь битися» - Ольга Омельянчук, Reporters

Фіналісти за спецприз «Найкраща публіцистика в локальному медіа»:

«Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Anna Kurtsanovskaya, Свої.City

«Замість колискової (Страшна мамина казка)» - Inna Varenytsia, «Лівий Берег», Reuters

Спеціальна номінація «Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності» від Жінки в медіа:

«Ілюзія рівності». Історії боротьби за рівноправ’я, документальний проєкт - Олена Кривенко та Анастасія Гудима, «Суспільне»

Подкаст «Захисниця. Imayeci», матеріал «Гостра потреба у справедливості» - Лутфіє Зудієва та Анна Кравець, Ґрати

«Мами на фронті: або воюю я, або моя дитина» - Наталія Мазіна, hromadske

«Не «допомагає мамі», а відповідальний тато: що таке залучене батьківство і чому це важливо» - Ірина Требунських, інформаційний портал "Гречка", м.Кропивницький

«Красива жінка, лясну її по попі». Що робити у випадку сексуальних домагань у війську» - Анастасія Поя, УП.Життя

Спеціальна номінація «Журналістський внесок у ментальний розвиток українського суспільства» імені Наталії Луговської від Асоціації політичних психологів України:

«Ксенія Возніцина: «Часто кажуть, що в нас уся країна буде в травмі, - але це неправда»» - Расулова Оксана, The Ukrainians

Подкаст «Температура - нормальна», матеріал «Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти» - Наталія Бушковська, фрілансерка, «Українська Правда»

«Мовчати, аби потім змогти говорити» - Іванна Скиба-Якубова, LB.ua

«Втеча з окупації під наркозом. Знайомство із Залужним та Зеленським» - Дмитро Євчин, (співавтори: Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий, Григорій Пігнастий, Роман Губенко), «Крим.Реалії», «Радіо Свобода»

«Ментальне здоров'я військових: історія піхотинця, який двічі був у психлікарні» - Наталія Патрікєєва, «Радіо Свобода»

Спеціальна номінація від проєкту Психічне здоров'я для України - "Професійне висвітлення теми психічного здоров’я в медіа":

««Я не спав 45 днів». Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових» - Nastia Ivantsiv, співавтор - Олександр Магула, «Суспільне Новини»

«Як військова служба змінює музикантів?» - Юлія Ткачук, «Суспільне Культура»

«Терпи, чоловіче? Як стереотипи змушують чоловіків нехтувати своїм здоров’ям» - Ірина Требунських, інформаційний портал «Гречка»

«Обміняли, отямився, солдат» - Олена Лівіцька, Reporters

«Депресія та війна: хто в групі ризику і що робити» - Олена Козар, Куншт

Спеціальна номінація ««Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни» від Комісії з журналістської етики: