​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
ГоловнаСуспільствоЖиття

З'явився шортліст фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2024"

Переможця у спеціальній номінації «За відданість професії за найтяжчих умов» оголосять на церемонії нагородження.

З'явився шортліст фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2024"
Честь професії

Національна асоціація медіа оприлюднила шортліст фіналістів XV конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2024" у всіх номінаціях та спецномінаціях.

За інформацією організаторів, цьогоріч на конкурс учасники подали 1240 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.

Переможця у спеціальній номінації «За відданість професії за найтяжчих умов» оголосять на церемонії нагородження.

Шортліст «Найкраще інтерв’ю»:

  • «Загиблого «азовця» ексгумував батько, який перейшов на бік «ДНР». Розповідь матері» - Сисак Ірина, (співавтори: оператори Олександр Мазур та Євген Головін), «Радіо Свобода»
  • «Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Сухоніс Дарина, редакція «Наше Місто»
  • «Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка, Запорізький центр розслідувань, Soda
  • «Максим Кривцов: Я мав жахливу мрію – ходити по Києву з автоматом» - Наталя Корнієнко, «Читомо»
  • ««Сибірський батальйон» ЗСУ – корінні народи РФ «проти Путіна»» - Тарас Левченко, «Радіо Свобода»

Фіналісти за спецприз «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа»:

  • «Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Дарина Сухоніс, редакція «Наше Місто»
  • «Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка Хорольська, Запорізький центр розслідувань Soda

Шортліст «Найкращий репортаж»:

  • «Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300» - Михайло Кригель, (співавтори: Ольга Кириленко, Дмитро Ларін), Українська правда
  • «Нові обличчя війни» - Сенів Оксана, (співавтори: Олена Дуняк, Владислав Кравець, Олександр Брамський), Суспільне Новини
  • «Захоплені позиції РФ, штурми та важкі бої: як виживає піхота на нулі. Репортаж з Роботиного» - Кушнір Мар'ян, «Радіо Свобода»
  • ««Зліва від посадки танчик заїжджає»: росіяни в тумані штурмують позиції ЗСУ» - Колян Пастико, співавторка - Горпінченко Анастасія, Слідство.Інфо
  • ««Ви - служитель диявола». Коли з Почаївської лаври виселять УПЦ» - Мар'яна П'єцух, hromadske

Фіналісти за спецприз «Найкращий репортаж у локальному медіа»:

  • «Одна родина на все село: як живуть у зруйнованій РФ Білогірці» - Яна Стойкова, співавтор - Юрій Тинний, Суспільне Дніпро
  • «Останні дні Бахмута чи переддень контрнаступу? 93 бригада тримається зубами за знекровлене місто» - Nadiyka Blomqvist, (співавтори: Олександр Давиденко, Юрій Величко, Вікторія Макарова), Ukrainian Witness

Шортліст «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»:

  • «Що відбувалося в Грозі перед тим, як туди влучила російська ракета. І як брати Мамони, яких СБУ вважає навідниками, стали колаборантами - реконструкція» - Ганна Мамонова, Бабель
  • «У ніч на 1 червня через зачинене укриття в Києві загинули люди. Офіс президента звинувачує в цьому Кличка, мер - президента, а в СІЗО сидить сторож. Хто він і до чого тут комунізм - пояснюємо» - Олександр М'ясищев, «Бабель»
  • «У кожній хаті буде стояти де один гріб, де - п’ять, де -три» - Діана Буцко, співавтор - Микола Пастух, hromadske
  • «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою» - Мар'ян Кушнір, співавтор - Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»
  • ««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»

Фіналісти за спецприз «Найкраще новинне висвітлення резонансної події в локальному медіа»:

  • ««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»
  • «Поранені військові без рук і ніг стоять на морозі, щоб потрапити до госпіталю» - Вікторія Кордубан, (співавтори: Ніна Сукач, Юрій Маковецький та Юрій Кісь), ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

Шортліст «Найкраща аналітика»:

  • «Війна та корупція на «Антонові» . Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?» - Богдан Мірошниченко, співавторка - Дана Гордійчук, Економічна правда
  • «Зайди, якщо зможеш. Ветеранам з інвалідністю вкрай важко пересуватися українськими містами» - Валерія Павленко, (співавтори: Інна Гадзинська, Надія Кельм, Маргарита Гогун), Texty.org.ua
  • «Важко, повільно, ризиковано: як відбувається розмінування деокупованого півдня України» - Олександр Янковський, співавторка - Олена Бадюк, «Радіо Свобода»
  • «Що буде з Сектором Гази та чи зникне ХАМАС після операції Ізраїлю – пояснення Суспільне» - Олена Куренкова, (співавтори: Владислав Кравець, Олена Дуняк, «Суспільне Новини»
  • «They didn’t understand anything, but just spoiled people’s lives» - Наталя Гуменюк, співавторка - Енн Епплбаум, The Reckoning Project

Фіналісти за спецприз «Найкраща аналітика в локальному медіа»:

  •  «Ультразвуки смерті» - Мар'яна Вербовська, співавтор - Назарій Тузяк, NGL.media
  • «Сіверський Донець під час війни. Чи загрожує екологічна катастрофа головній водній артерії сходу України?» - Інга Павлій, співавторка Олександра Ярликова - Східний Варіант / Восточный Вариант

Шортліст «Найкраще розслідування»:

  • «Відчиняйте, поліція! - Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв’язки з криміналітетом і теща-мільйонерка» - Леся Іванова, BIHUS.Info
  • «Мільйони не для вас: кому насправді дісталися гроші від Мінсоцполітики?» - Яна Корнійчук, «Слідство.Інфо»
  • «Хто віддав Росії 575 крилатих ракет, якими тепер атакують Україну?» - Serhii Andrushko, співавторка - Кіра Толстякова, «Радіо Свобода»
  • «Батальйон Іспанія УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів» - Михайло Ткач, співавторка - Катерина Каплюк, «Українська правда»
  • «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій» - Анна Калаур, (співавтори: Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов, Світлана Коваль, Владислав Васильченко), «Суспільне Новини»

Фіналісти за спецприз «Найкраще розслідування у локальному медіа»:

  • «Сліпа довіра» - Наталя Онисько, співавторка - Катерина Родак, NGL.media
  • «Російські друзі соратниці Садового. Як росіяни ховають свої активи у Львові» - Арсен Данилюк, LVIV.MEDIA

Шортліст «Найкраща публіцистика»:

  • «Я не другий сорт» - Діана Лановець, (співавтори: Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Сергій Колесніков), журнал соціального мальопису Inker
  • «Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Ганна Курцановська, Свої.City
  • «Bakhmut, Before It Vanished» - Авакян Гаяне, Агенція медійного росту "Або"
  • «Three Stories of Pregnancy and Birth in Ukraine» - Карякіна Ангеліна, Лабораторія журналістики суспільного інтересу
  • «Готуйтесь битися» - Ольга Омельянчук, Reporters

Фіналісти за спецприз «Найкраща публіцистика в локальному медіа»:

  • «Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Anna Kurtsanovskaya, Свої.City
  • «Замість колискової (Страшна мамина казка)» - Inna Varenytsia, «Лівий Берег», Reuters

Спеціальна номінація «Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності» від Жінки в медіа:

  • «Ілюзія рівності». Історії боротьби за рівноправ’я, документальний проєкт - Олена Кривенко та Анастасія Гудима, «Суспільне»
  • Подкаст «Захисниця. Imayeci», матеріал «Гостра потреба у справедливості» - Лутфіє Зудієва та Анна Кравець, Ґрати
  • «Мами на фронті: або воюю я, або моя дитина» - Наталія Мазіна, hromadske
  • «Не «допомагає мамі», а відповідальний тато: що таке залучене батьківство і чому це важливо» - Ірина Требунських, інформаційний портал "Гречка", м.Кропивницький 
  • «Красива жінка, лясну її по попі». Що робити у випадку сексуальних домагань у війську» - Анастасія Поя, УП.Життя

Спеціальна номінація «Журналістський внесок у ментальний розвиток українського суспільства» імені Наталії Луговської від Асоціації політичних психологів України:

  • «Ксенія Возніцина: «Часто кажуть, що в нас уся країна буде в травмі, - але це неправда»» - Расулова Оксана, The Ukrainians
  • Подкаст «Температура - нормальна», матеріал «Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти» - Наталія Бушковська, фрілансерка, «Українська Правда»
  • «Мовчати, аби потім змогти говорити» - Іванна Скиба-Якубова, LB.ua
  • «Втеча з окупації під наркозом. Знайомство із Залужним та Зеленським» - Дмитро Євчин, (співавтори: Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий, Григорій Пігнастий, Роман Губенко), «Крим.Реалії», «Радіо Свобода»
  • «Ментальне здоров'я військових: історія піхотинця, який двічі був у психлікарні» - Наталія Патрікєєва, «Радіо Свобода»

Спеціальна номінація від проєкту Психічне здоров'я для України - "Професійне висвітлення теми психічного здоров’я в медіа":

  • ««Я не спав 45 днів». Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових» - Nastia Ivantsiv, співавтор - Олександр Магула, «Суспільне Новини»
  • «Як військова служба змінює музикантів?» - Юлія Ткачук, «Суспільне Культура»
  • «Терпи, чоловіче? Як стереотипи змушують чоловіків нехтувати своїм здоров’ям» - Ірина Требунських, інформаційний портал «Гречка»
  • «Обміняли, отямився, солдат» - Олена Лівіцька, Reporters
  • «Депресія та війна: хто в групі ризику і що робити» - Олена Козар, Куншт

Спеціальна номінація ««Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни» від Комісії з журналістської етики:

  • «Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)» - Олександр М'ясищев, «Бабель»
  • «Труханули телеграм» - Катерина Родак, NGL.media
  • «Чи є секс після війни? Військові, повертаючись з фронту, шпиталю або полону, везуть із собою проблему, про яку майже не говорять» - Юлія Забєліна, NV
  • ««Сибірський батальйон» ЗСУ, або корінні народи РФ «проти Путіна»» - Тарас Левченко, «Радіо Свобода»
  • «Порада зупинитися звучить як насмішка» - Наталя Гуменюк, «Лабораторія журналістики суспільного інтересу»
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies