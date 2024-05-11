З'явився шортліст фіналістів конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2024"

Національна асоціація медіа оприлюднила шортліст фіналістів XV конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2024" у всіх номінаціях та спецномінаціях.
За інформацією організаторів, цьогоріч на конкурс учасники подали 1240 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.
Переможця у спеціальній номінації «За відданість професії за найтяжчих умов» оголосять на церемонії нагородження.
Шортліст «Найкраще інтерв’ю»:
- «Загиблого «азовця» ексгумував батько, який перейшов на бік «ДНР». Розповідь матері» - Сисак Ірина, (співавтори: оператори Олександр Мазур та Євген Головін), «Радіо Свобода»
- «Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Сухоніс Дарина, редакція «Наше Місто»
- «Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка, Запорізький центр розслідувань, Soda
- «Максим Кривцов: Я мав жахливу мрію – ходити по Києву з автоматом» - Наталя Корнієнко, «Читомо»
- ««Сибірський батальйон» ЗСУ – корінні народи РФ «проти Путіна»» - Тарас Левченко, «Радіо Свобода»
Фіналісти за спецприз «Найкраще інтерв’ю в локальному медіа»:
- «Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало» - Дарина Сухоніс, редакція «Наше Місто»
- «Аскольд: 8 тисяч врятованих з Маріуполя» - Хорольська Вероніка Хорольська, Запорізький центр розслідувань Soda
Шортліст «Найкращий репортаж»:
- «Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300» - Михайло Кригель, (співавтори: Ольга Кириленко, Дмитро Ларін), Українська правда
- «Нові обличчя війни» - Сенів Оксана, (співавтори: Олена Дуняк, Владислав Кравець, Олександр Брамський), Суспільне Новини
- «Захоплені позиції РФ, штурми та важкі бої: як виживає піхота на нулі. Репортаж з Роботиного» - Кушнір Мар'ян, «Радіо Свобода»
- ««Зліва від посадки танчик заїжджає»: росіяни в тумані штурмують позиції ЗСУ» - Колян Пастико, співавторка - Горпінченко Анастасія, Слідство.Інфо
- ««Ви - служитель диявола». Коли з Почаївської лаври виселять УПЦ» - Мар'яна П'єцух, hromadske
Фіналісти за спецприз «Найкращий репортаж у локальному медіа»:
- «Одна родина на все село: як живуть у зруйнованій РФ Білогірці» - Яна Стойкова, співавтор - Юрій Тинний, Суспільне Дніпро
- «Останні дні Бахмута чи переддень контрнаступу? 93 бригада тримається зубами за знекровлене місто» - Nadiyka Blomqvist, (співавтори: Олександр Давиденко, Юрій Величко, Вікторія Макарова), Ukrainian Witness
Шортліст «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»:
- «Що відбувалося в Грозі перед тим, як туди влучила російська ракета. І як брати Мамони, яких СБУ вважає навідниками, стали колаборантами - реконструкція» - Ганна Мамонова, Бабель
- «У ніч на 1 червня через зачинене укриття в Києві загинули люди. Офіс президента звинувачує в цьому Кличка, мер - президента, а в СІЗО сидить сторож. Хто він і до чого тут комунізм - пояснюємо» - Олександр М'ясищев, «Бабель»
- «У кожній хаті буде стояти де один гріб, де - п’ять, де -три» - Діана Буцко, співавтор - Микола Пастух, hromadske
- «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою» - Мар'ян Кушнір, співавтор - Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»
- ««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»
Фіналісти за спецприз «Найкраще новинне висвітлення резонансної події в локальному медіа»:
- ««Я аж крикнула: «Саша!»: мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом» - Дар'я Янушкевич, співавтор - Роман Репа, «Суспільне Чернігів»
- «Поранені військові без рук і ніг стоять на морозі, щоб потрапити до госпіталю» - Вікторія Кордубан, (співавтори: Ніна Сукач, Юрій Маковецький та Юрій Кісь), ТРК ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ
Шортліст «Найкраща аналітика»:
- «Війна та корупція на «Антонові» . Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?» - Богдан Мірошниченко, співавторка - Дана Гордійчук, Економічна правда
- «Зайди, якщо зможеш. Ветеранам з інвалідністю вкрай важко пересуватися українськими містами» - Валерія Павленко, (співавтори: Інна Гадзинська, Надія Кельм, Маргарита Гогун), Texty.org.ua
- «Важко, повільно, ризиковано: як відбувається розмінування деокупованого півдня України» - Олександр Янковський, співавторка - Олена Бадюк, «Радіо Свобода»
- «Що буде з Сектором Гази та чи зникне ХАМАС після операції Ізраїлю – пояснення Суспільне» - Олена Куренкова, (співавтори: Владислав Кравець, Олена Дуняк, «Суспільне Новини»
- «They didn’t understand anything, but just spoiled people’s lives» - Наталя Гуменюк, співавторка - Енн Епплбаум, The Reckoning Project
Фіналісти за спецприз «Найкраща аналітика в локальному медіа»:
- «Ультразвуки смерті» - Мар'яна Вербовська, співавтор - Назарій Тузяк, NGL.media
- «Сіверський Донець під час війни. Чи загрожує екологічна катастрофа головній водній артерії сходу України?» - Інга Павлій, співавторка Олександра Ярликова - Східний Варіант / Восточный Вариант
Шортліст «Найкраще розслідування»:
- «Відчиняйте, поліція! - Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв’язки з криміналітетом і теща-мільйонерка» - Леся Іванова, BIHUS.Info
- «Мільйони не для вас: кому насправді дісталися гроші від Мінсоцполітики?» - Яна Корнійчук, «Слідство.Інфо»
- «Хто віддав Росії 575 крилатих ракет, якими тепер атакують Україну?» - Serhii Andrushko, співавторка - Кіра Толстякова, «Радіо Свобода»
- «Батальйон Іспанія УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів» - Михайло Ткач, співавторка - Катерина Каплюк, «Українська правда»
- «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій» - Анна Калаур, (співавтори: Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов, Світлана Коваль, Владислав Васильченко), «Суспільне Новини»
Фіналісти за спецприз «Найкраще розслідування у локальному медіа»:
- «Сліпа довіра» - Наталя Онисько, співавторка - Катерина Родак, NGL.media
- «Російські друзі соратниці Садового. Як росіяни ховають свої активи у Львові» - Арсен Данилюк, LVIV.MEDIA
Шортліст «Найкраща публіцистика»:
- «Я не другий сорт» - Діана Лановець, (співавтори: Олександр Дьомін, Ірина Костишина, Сергій Колесніков), журнал соціального мальопису Inker
- «Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Ганна Курцановська, Свої.City
- «Bakhmut, Before It Vanished» - Авакян Гаяне, Агенція медійного росту "Або"
- «Three Stories of Pregnancy and Birth in Ukraine» - Карякіна Ангеліна, Лабораторія журналістики суспільного інтересу
- «Готуйтесь битися» - Ольга Омельянчук, Reporters
Фіналісти за спецприз «Найкраща публіцистика в локальному медіа»:
- «Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою OLENIVKA 28 -29.07.22» - Anna Kurtsanovskaya, Свої.City
- «Замість колискової (Страшна мамина казка)» - Inna Varenytsia, «Лівий Берег», Reuters
Спеціальна номінація «Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності» від Жінки в медіа:
- «Ілюзія рівності». Історії боротьби за рівноправ’я, документальний проєкт - Олена Кривенко та Анастасія Гудима, «Суспільне»
- Подкаст «Захисниця. Imayeci», матеріал «Гостра потреба у справедливості» - Лутфіє Зудієва та Анна Кравець, Ґрати
- «Мами на фронті: або воюю я, або моя дитина» - Наталія Мазіна, hromadske
- «Не «допомагає мамі», а відповідальний тато: що таке залучене батьківство і чому це важливо» - Ірина Требунських, інформаційний портал "Гречка", м.Кропивницький
- «Красива жінка, лясну її по попі». Що робити у випадку сексуальних домагань у війську» - Анастасія Поя, УП.Життя
Спеціальна номінація «Журналістський внесок у ментальний розвиток українського суспільства» імені Наталії Луговської від Асоціації політичних психологів України:
- «Ксенія Возніцина: «Часто кажуть, що в нас уся країна буде в травмі, - але це неправда»» - Расулова Оксана, The Ukrainians
- Подкаст «Температура - нормальна», матеріал «Науковий погляд на біль втрати: як наш мозок реагує та як собі допомогти» - Наталія Бушковська, фрілансерка, «Українська Правда»
- «Мовчати, аби потім змогти говорити» - Іванна Скиба-Якубова, LB.ua
- «Втеча з окупації під наркозом. Знайомство із Залужним та Зеленським» - Дмитро Євчин, (співавтори: Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий, Григорій Пігнастий, Роман Губенко), «Крим.Реалії», «Радіо Свобода»
- «Ментальне здоров'я військових: історія піхотинця, який двічі був у психлікарні» - Наталія Патрікєєва, «Радіо Свобода»
Спеціальна номінація від проєкту Психічне здоров'я для України - "Професійне висвітлення теми психічного здоров’я в медіа":
- ««Я не спав 45 днів». Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових» - Nastia Ivantsiv, співавтор - Олександр Магула, «Суспільне Новини»
- «Як військова служба змінює музикантів?» - Юлія Ткачук, «Суспільне Культура»
- «Терпи, чоловіче? Як стереотипи змушують чоловіків нехтувати своїм здоров’ям» - Ірина Требунських, інформаційний портал «Гречка»
- «Обміняли, отямився, солдат» - Олена Лівіцька, Reporters
- «Депресія та війна: хто в групі ризику і що робити» - Олена Козар, Куншт
Спеціальна номінація ««Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни» від Комісії з журналістської етики:
- «Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)» - Олександр М'ясищев, «Бабель»
- «Труханули телеграм» - Катерина Родак, NGL.media
- «Чи є секс після війни? Військові, повертаючись з фронту, шпиталю або полону, везуть із собою проблему, про яку майже не говорять» - Юлія Забєліна, NV
- ««Сибірський батальйон» ЗСУ, або корінні народи РФ «проти Путіна»» - Тарас Левченко, «Радіо Свобода»
- «Порада зупинитися звучить як насмішка» - Наталя Гуменюк, «Лабораторія журналістики суспільного інтересу»