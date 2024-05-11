За місяць Росія “загубила” зі своїх літаків у Белгородській області 20 бомб, ‒ міноборони Британії

Ці випадки свідчать про тривалу нездатність РФ успішно використовувати свої боєприпаси по намічених цілях.

З березня по квітень 2024 року росіяни “втратили” на території Белгородської області 20 боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Йдеться про сходження боєприпасів з літаків РФ, які летіли атакувати цілі в Україні.

Британці нагадують, що цьогоріч 4 травня російський винищувач випадково випустив авіаційну бомбу FAB-500 по цивільній території в Белгороді.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив вибух і пошкодження, не називаючи причини. Пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів, 5 осіб госпіталізували.

У міністерстві зазначають, що це не поодинокий випадок. 18 лютого бомба FAB-250 впала біля Белгорода, це призвело до евакуації 150 жителів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/fm0UBRirHg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H9ld1CzQZ9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024

“ЗМІ припускають, що такі викиди є досить поширеним явищем. Ці випадки свідчать про тривалу нездатність Росії успішно використовувати свої боєприпаси по намічених цілях. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для російського населення”, ‒ йдеться у повідомленні.