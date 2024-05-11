ГУР знайшла російських військових, які обстрілюють Україну "кинджалами"

Оперативники та аналітики української розвідки ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу ЗС РФ.

Оперативники та аналітики ідентифікували воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Україну "кинджалами". У списку ідентифікованих осіб 29 окупантів командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку.

Про це ідеться у повідомленні Генерального управління розвідки.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф. Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку. 44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року", — ідеться у повідомленні.

Місце постійної дислокації ідентифікованих військових — аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.

Відомо, що полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К. Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

В ГУР наголосили, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.