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Сили оборони знищили за добу ще 1320 окупантів, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 481 тисячу військових.

Сили оборони знищили за добу ще 1320 окупантів, – Генштаб
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 481 030 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб ,
  • танків ‒ 7449 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од,
  • РСЗВ – 1064 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)

Дані уточнюються.

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