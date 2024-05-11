Сили оборони знищили за добу ще 1320 окупантів, – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 481 030 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб ,
- танків ‒ 7449 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
- артилерійських систем – 12442 (+55) од,
- РСЗВ – 1064 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)
Дані уточнюються.