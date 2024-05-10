Головне за п’ятницю, 10 травня: спроба прориву оборони на Харківщині, понад 90 боєзіткнень, новий пакет допомоги від США

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 91 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 807-й день повномасштабної війни.

Близько 5 ранку окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності, повідомили в Міноборони.

Також уночі росіяни посилили артилерійські обстріли по передньому краю оборони. Упродовж доби ворог на Вовчанському напрямку здійснював авіаудари з застосуванням КАБів.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", – йдеться у повідомленні.

Прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками. Загинули і поранені цивільні люди.

Унаслідок ворожих ударів по Харківщині три людини загинули та чотири поранені. Прокуратура розпочала кримінальні провадження.

За даними слідства, 10 травня близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли с. Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Упродовж доби ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ з різного виду озброєння. Наразі відомо про ще двох загиблих.

Отримали поранення четверо мирних жителів.

Увечері 10 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, по всій лінії фронту точаться важкі бої. "Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському відбито 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 травня – в нашій новині.

Російська армія не припиняє штурмові дії і на Луганщині, зокрема біля Невського та в Серебрянському лісі. Також, щоб поліпшити своє тактичне положення, ворог систематично обстрілює Макіївку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. "Окупанти намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське задля того, щоб далі вийти в район Лиману, успіху не має", — розповів Волошин.

За словами речника, ворог здійснює близько 20 штурмів на день, здебільшого атакує піхотою, іноді — за допомогою важкої техніки.

Російські окупаційні війська 10 травня вдарили по Бахмутському і Покровському районах, у результаті чого загинули і поранені жителі. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни атакували Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць були поранені мати і її син. Також пошкоджені житлові будинки.

Крім того, під обстріл росармії потрапило село Єлизаветівка Покровського району. Тут загинули двоє цивільних. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії.

США на тлі наступу російської армії на Харківську область анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів.

Про це пише Politico з посиланням на двох анонімних офіційних осіб США та вміст листа від Конгресу, який отримала редакція видання.

"Пакет, який передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США, включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси", – ідеться в матеріалі Politico.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

За даними Міністерства оборони США, до пакету допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS та боєприпаси;

артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм;

Що ще – в новині.

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