Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. По всій лінії точаться важкі бої

"Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - зауважив Президент.

Ввечері 10 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, по всій лінії фронту точаться важкі бої.

"Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.