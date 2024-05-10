Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. По всій лінії точаться важкі бої

Ввечері 10 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті.
За словами Зеленського, по всій лінії фронту точаться важкі бої.
"Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - розповів глава держави.
Зеленський додав, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.
- 10 травня росіяни атакували Часів Яр. Там були поранені жителі, а в Покровському районі через обстріли загинули двоє людей.
- На Луганщині росіяни намагаються прорвати лінію оборони у Серебрянському лісі.