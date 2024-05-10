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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. По всій лінії точаться важкі бої

"Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - зауважив Президент.

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. По всій лінії точаться важкі бої
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Фото: EPA/UPG

Ввечері 10 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, по всій лінії фронту точаться важкі бої. 

"Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.

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