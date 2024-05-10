Три людини загинули, четверо поранені: наслідки російських обстрілів по Харківщині

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині три людини загинули та чотири поранені. Прокуратура розпочала кримінальні провадження.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 10 травня близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли с. Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ з різного виду озброєння. Наразі відомо про ще двох загиблих.

Отримали поранення четверо мирних жителів.

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).