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Три людини загинули, четверо поранені: наслідки російських обстрілів по Харківщині

Ворог обстріля Вовчанськ і с. Черкаські Тишки Харківського району.

Три людини загинули, четверо поранені: наслідки російських обстрілів по Харківщині
Обстріл Вовчанська 17 березня 2024 року
Фото: Поліція Харківської області

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині три людини загинули та чотири поранені. Прокуратура розпочала кримінальні провадження.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 10 травня близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли с. Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ з різного виду озброєння. Наразі відомо про ще двох загиблих. 

Отримали поранення четверо мирних жителів. 

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • Від ранку прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими масовими ворожими атаками. 
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