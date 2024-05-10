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Бельгія виділяє 9 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури

Бельгія спрямує кошти через програму розвитку ООН.

Бельгія виділяє 9 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури
Фото: omr.gov.ua

Бельгія виділить додаткову допомогу в розмірі 9 мільйонів євро для відновлення  української енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. 

Про це повідомила міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Кароліна Геннес, пише RTBF.

Бельгія спрямує 9 мільйонів допомоги через Програму розвитку ООН (ПРООН), яка спеціалізується на економічному розвитку. Саме за цією Програмою після початку російського вторгнення в Україну надійшли перші електричні генератори, а пізніше поставлялися запасні частини та обладнання для ремонту пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.

"Енергетична інфраструктура України є зруйнованою та дуже централізованою, що робить її дуже вразливою. Ось чому ПРООН наголошує на необхідності розвитку сталих і децентралізованих джерел енергії", — пояснила Геннес.

"Завдяки Програмі озвитку ООН Бельгія сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури навколо Харкова, яке зараз зазнає щоденних бомбардувань з боку російської армії. Разом з військовою підтримкою ця підтримка допоможе розбудувати стійкість України", — додає міністр. 

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