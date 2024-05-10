Reuters: потік нафтопродуктів з Росії до Сінгапуру може сягнути максимуму вже у травні

За оцінками трейдерів, експорт російської нафти до Сінгапуру у травні сягне найвищого рівня цього року, оскільки її нафтопереробні заводи відновлюються після атак безпілотників, і ця тенденція буде продовжуватися, адже більше потужностей вводяться в експлуатацію, пише Reuters.

Імпорт із Сінгапуру російської нафти, основного інгредієнта для виробництва нафтохімічних продуктів, таких як пластик і текстильні волокна, за оцінками LSEG Research, зросте приблизно до 415 000 метричних тонн у травні, тоді як консалтингова компанія FGE очікує майже 500 000 тонн.

"Вплив атак безпілотників на нафтопереробні об’єкти в Росії ослабне в травні й червні, тому можна очікувати збільшення експорту з Росії", – вважає представник FGE Арман Ашраф.

Поставки нафти з РФ до Сінгапуру зросли у квітні до найвищого рівня цього року – 329 955 тонн. За даними Enterprise Singapore, це збільшило загальний імпорт нафти у квітні до 998 408 тонн проти 920 626 тонн роком раніше.

Нафту можна буде змішувати безпосередньо з бензином або переробляти для отримання компонентів сумішей.

За оцінками експертів, Туапсинський нафтопереробний завод "Роснафти", один із найбільших на півдні Росії, відновив переробку на початку цього місяця, тому імовірно, у травні його завантаження зросте приблизно на 16% до 180 тисяч тонн, оскільки він відновить експорт.

Компанія "Новатек" тим часом планує розпочати випробувальну роботу нової переробної установки потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік на своєму газоконденсатному комплексі в балтійському порту Усть-Луга в середині червня, що може дозволити йому збільшити експорт нафти до 550-600 тисяч тонн на місяць з 350 тисяч до 370 тисяч тонн на даний момент, показують розрахунки Reuters.

Компанія, зокрема, постачає нафту переважно для Азії, включаючи Китай, Сінгапур, Тайвань і Малайзію.

У перший тиждень травня російська нафта була приблизно на 8 доларів за тонну дешевше, ніж нафта з Близького Сходу, головного постачальника в Азію. У лютому розрив скоротився до $5 після того, як ескалація в Червоному морі призвела до зростання вартості фрахту.

За оцінками трейдерів, станом на 8 травня обсяг поставок нафти з Росії в Азію досягне близько 700 тисяч тонн, порівняно з 950 тисячами тонн у квітні.

Атаки безпілотників цього року вивели з ладу 15% російських нафтопереробних потужностей, згідно з оцінкою офіційного представника НАТО, зробленою на початку квітня.

Азії структурно не вистачає нафти, і вона покладається на Північно-Західну Європу, Середземномор’я та США, щоб покрити дефіцит близько 2 мільйонів тонн на місяць.

Однак минулого року Росія наповнила нафтовий ринок Азії після того, як західні санкції проти російського експорту нафтопродуктів змінили торгівельні потоки. На частку Росії припадало 25% загального імпорту нафти в Азію в 2023 році.

Азії структурно не вистачає нафти й вона покладається на Північно-Західну Європу, Середземномор'я й США, щоб задовольнити дефіцит близько двох мільйонів тонн на місяць.

Однак Росія заполонила ринки Азії своєю нафтою минулого року після того, як західні санкції на експорт її нафтопродуктів змінили торговельні потоки. На РФ припадало 25% загального імпорту нафти в Азію у 2023 році, свідчать дані відстеження суден від Kpler.