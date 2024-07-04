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Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський

Глава держави запевняє, що дезінформацію про те, що президент України нічого не вирішує, запускає Росія.

Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Ілюстративне фото: Єрмак, Зеленський, Кулеба
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак є потужним менеджером і він поважає його за результативну роботу. 

"Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію або що президент не має жодного впливу на тих чи інших міністрів [...] Ви маєте зрозуміти, все це працює для того, щоб просто атакувати мене", – заявив Зеленський.

Глава держави зауважив, що він “не хоче впливати”. 

“Є закон. Я президент за українським законодавством. А Єрмак – потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що, якщо ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді.

"А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто незадоволений мною. А мною незадоволені не лише росіяни. Але росіяни насамперед хотіли тими чи іншими спробами знищити мене. Тому що для них – це план окупації", – додав він.

Водночас, за словами Зеленського, слабкого президента України хочуть не лише росіяни.

"Слабкий президент України – це можливість відірвати від України половину територій. Це можливість Україну зупинити на шляху до вступу в Європейський Союз. Це можливість закрити мені рота. Можливість мати іншу людину на чолі України, яка не впливатиме. І це і є завдання для багатьох у світі. Ось що приблизно відбувається", – сказав президент.

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