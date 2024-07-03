ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
ГоловнаПолітика

Порошенко повідомив про закупівлю 4 тисяч FPV-дронів, сотень Мавіків та окопних РЕБів для військових на 90 млн грн

Техніка поїде у 20 бригад.

Порошенко повідомив про закупівлю 4 тисяч FPV-дронів, сотень Мавіків та окопних РЕБів для військових на 90 млн грн
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко купив для бригад ЗСУ 4 тисячі FPV-дронів, сотні Мавіків, 28 комплексів окопного РЕБу на 90 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Один відомий блогер, воїн сказав в інтервʼю, що FPV-шки від волонтерів на фронті більше не потрібні. Виявляється, що наша держава вже забезпечила все військо. Тож вчора попросив військових та волонтерів відписати, чи доречно витрачати власні кошти на дрони, чи варто їх перенаправити на щось інше», – розповів Порошенко. Він зазначив, що отримав шквал повідомлень та звернень, що FPV-шки від держави можна чекати і 2, і 3 місяці, та і якість часто невідповідна.

«Заяви заявами, а кількість запитів на FPV тільки збільшується. Тож ми працюємо далі по FPV-дронах. Ми забезпечуємо наших воїнів якісними акумуляторами. В кожного – дуже крута і чесна потужність, чесна міцність. В кожному знаходиться плата ініціації, не треба нікому ні на яких кустарних виробництвах щось паяти, доводити, збирати. Все йде ідеальної якості, найкраще на фронті», – показує Порошенко.

П’ятий президент України також повідомив, що в цій партії допомоги на фронт поїдуть 28 комплексів систем окопного РЕБу, сотні Мавіків – і денних, і нічних.

«А також 700 нічних FPV, які є зіркою, справжнім скарбом. Тобто наші воїни матимуть можливість оперувати нічними FPV, знищуючи ворога не тільки вдень, а й вночі», – зауважив він. 

«Всього тут 4 тисячі FPVшок, разом з РЕБами і Мавіками. Це все за одну поставку нашим Збройним Силам», – сказав Петро Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» розповів, що ця техніка та обладнання будуть передані в 20 бригад. 

Крім того, зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення допомога Збройним Силам України від Порошенка перевищила 5,4 мільярди гривень. Зараз в пріоритеті – FPV-дрони, Мавіки, техніка для фортифікацій та засоби РЕБ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies