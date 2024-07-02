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Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Британії постачання зброї Україні

Також дипломати обговорили реалізацію Формули миру.

Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Британії постачання зброї Україні
Глави МЗС Великобританії Девід Кемерон і України Дмитро Кулеба
Фото: Х/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із британським колегою Девідом Кемероном постачання зброї в Україну, а також підготовку до липневого саміту НАТО.

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у мережі X.

Зокрема, дипломати обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну. Також йшлося про реалізацію Формули миру.

Дмитро Кулеба подякував Кемерону за підтримку, спільні зусилля та досягнення.

"Ми обидва віримо, що українсько-британське партнерство перебуває на підйомі та буде лише міцнішати", – наголосив глава МЗС України.

  • США можуть оголосити про підсилення української ППО США ще напередодні саміту НАТО 10 липня.
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