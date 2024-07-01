Зеленський: Україна відновила контакт із Гамбією після 20-річної паузи

Президенти обох держав обговорили, зокрема, про навчання гамбійських студентів в Україні.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гамбією Адамою Берроу.

За словами Зеленського, це перший контакт між обома державами на найвищому рівні після 20-річної перерви.

Президент України подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Лідери також обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

Зеленський наголосив, що "для нас важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу".

Також ішлося про навчання гамбійських студентів в Україні.

"До повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися гамбійські студенти. Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми", - додав Президент.