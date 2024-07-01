Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
ГоловнаПолітика

До Києва прибула делегація від Конгресу США

Говоритимуть про те, як американська допомога підтримує Україну в її протидії вторгненню Росії.

До Києва прибула делегація від Конгресу США
Бріджит Брінк і делегація від Конгресу США у Києві 1 липня 2024 року
Фото: Х/Ambassador Bridget A. Brink

1 липня до Києва прибула делегація від американського Конгресу.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Україну відвідують голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.

За словами Брінк, вони "проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії".

  • Цьогоріч у лютому Київ теж відвідувала двопартійна делегація від США. Крім Тернера були також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер і республіканці Зак Нанн та Френч Гілл.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies