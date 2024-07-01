До Києва прибула делегація від Конгресу США

Говоритимуть про те, як американська допомога підтримує Україну в її протидії вторгненню Росії.

Бріджит Брінк і делегація від Конгресу США у Києві 1 липня 2024 року

1 липня до Києва прибула делегація від американського Конгресу.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Україну відвідують голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.

За словами Брінк, вони "проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії".