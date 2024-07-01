До Києва прибула делегація від Конгресу США

1 липня до Києва прибула делегація від американського Конгресу.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Україну відвідують голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса.
За словами Брінк, вони "проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії".
- Цьогоріч у лютому Київ теж відвідувала двопартійна делегація від США. Крім Тернера були також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер і республіканці Зак Нанн та Френч Гілл.