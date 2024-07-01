Генштаб ЗСУ: росіяни намагаються прорвати українську оборону на чотирьох напрямках

Станом на 16.00 1 липня найбільше боїв від початку доби відбувається на Покровському напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти не полишають активних спроб зламати українську оборону на Сіверському, Торецькому, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Загалом зафіксували вже 121 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій противника в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована. При цьому російський агресор продовжує тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Так, терористи завдали тут сім ударів керованими авіабомбами (із застосуванням 11 КАБів). Поцілили в райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.

На Куп’янському ворог атакував 11 разів - на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація.

На Лиманському загарбники не полишають спроб просунутися в бік Макіївки, Греківки та Невського. Загалом - 13 атак. Лише біля села Макіївка відбувалися вісім ворожих штурмів. Ситуація під контролем Сил оборони.

Гаряче і на Сіверському, де кількість бойових зіткнень зросла до 18. Наші воїни відбивають штурмові дії агресора в районах Білогорівки (тільки біля цього селища росіяни вчиняли 11 атак), Івано-Дар’ївки, Спірного, Виїмки та Верхньокам’янського. По Сіверську окупанти вдарили трьома КАБами.

На Краматорському російські війська від Бахмута знову намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки. Наші воїни стали на заваді п’ятьом штурмовим діям ворога.

На Торецькому загарбники починали 13 атак - в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби - 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки - біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак. Також гарячі ділянки фронту цього дня в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Воздвиженка, Євгенівка, Нетайлове, Восход, Сокіл. По Вовчому ворог бив двома КАБами, по Олександрополю застосував некеровані авіаційні ракети.

На Курахівському Сили оборони України відбивали шість штурмових спроб росіян біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки. По району села Костянтинівка агресор випустив два КАБи.

На Времівському противник отримує відсіч біля населених пунктів Водяне, Урожайне і Макарівка. Тут, з початку дня, зафіксовано вісім штурмових спроб агресора. Керованими авіабомбами росіяни атакували Берестку, Веселий Гай, Велику Новосілку й Одрадне.

На Оріхівському під ударами НАРів опинилися райони н.п. Роботине й Лобкове. Окупанти намагаються просунутися з Новопокровки на Новоданилівку, отримують гідну відсіч.

На Придніпровському відбулися три бойові зіткнення на плацдармах, безуспішно для ворога. По Гаврилівці і Бургунці росіяни застосували по два КАБи. Ольгівку атакували НАРами.

У Генштабі ЗСУ додали, що продовжують зазнавати артилерійських обстрілів з території Росії прикордонні села Чернігівської і Сумської областей. Так, сьогодні постраждали Єліне, Блешня, Галаганівка, Леонівка, Старикове, Новодмитрівка, Миропільське, Миропілля, Локня, Могриця, Велика Рибиця, Павлівка.