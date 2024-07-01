На Одещині викрили військовослужбовця, який за $4500 обіцяв бійцю переведення в тилову частину

Наразі його відправили під варту з альтернативою застави в сумі 605 600 грн.

В Одеській області викрили військовослужбовця, який обіцяв переведення з лінії бойового зіткнення в тилову частину за $4500.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, головний сержант одержав від діючого військовослужбовця однієї з "бойових" частин через посередника неправомірну вигоду в сумі 4500 доларів США. Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали головного сержанта 25 червня безпосередньо під час передачі грошей.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 605 600 грн.

Раніше на Одещині викрили командувача, який змушував підлеглих будувати йому будинок.