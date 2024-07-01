Новими постачальниками води для ЗСУ у другому півріччі стали два українські виробники

ДОТ уклав контрактів на постачання води для армії у другому півріччі на понад 980 млн грн.

Державний оператор тилу законтрактував постачальників води для ЗСУ в другому півріччі на понад 984 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Державний оператор тилу законтрактував постачальників питної води для Збройних сил на третій і четвертий квартали. Різниця між доведеною вартістю та сумою всіх договорів склада понад 500 млн грн. Загальна сума контрактів – понад 984 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За результатами процедур, новими постачальниками стали два українські виробники – ПрАТ "Оболонь" і ПРАТ "Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)".

Переможець ще одного лоту – ТОВ "ЮТ Компані", що належить власникам торговельної мережі Varus.

Найбільші обсяги замовлення отримало ПрАТ "Оболонь", яке запропонувало найбільш економічно вигідну ціну в найбільшій кількості лотів на Prozorro.

Як зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ, під час укладання контрактів із компаніями-переможцями тендерів проводять кваліфікацію постачальників, перевіряють їхні спроможності, а також організовують установчі зустрічі перед стартом співпраці.

Регіони між новими постачальниками так:

ТОВ "ЮТ Компані": Волинська та Рівненська області.

ПРАТ "Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)": частина Донецької області.

ПрАТ "Оболонь": Київська, Чернігівська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, Луганська та частина Донецької.

Нещодавно Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням на друге півріччя. Сума договорів склала понад 17 млрд грн. Середня ціна за комплект склала 109,22 грн.