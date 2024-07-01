Протягом трьох днів із Торецької громади Донецької області евакуювали 711 мешканців, з них з них 20 дітей.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначили у міністерстві, людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА.

Працюють понад 20 спільних груп, серед яких "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.

Фото: МВС Евакуація із Торецької громади

Фото: МВС Евакуація із Торецької громади

У місті залишається близько 5000 мешканців, загалом у громаді – близько 10 тисяч.

"Наразі багато з них прагнуть евакуюватись", – зазначили у МВС.

Нещодавно обговорювали примусову евакуацію із Торецька. Проте поки що Донецька облдержадміністрація примусово евакуює дітей із батьками з п'ятьох населених пунктів у прифронтовій зоні.