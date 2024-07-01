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За три дні із Торецької громади евакуювали понад 700 мешканців

Серед евакуйованих було 20 дітей.

За три дні із Торецької громади евакуювали понад 700 мешканців
Евакуація із Торецької ТГ
Фото: МВС

Протягом трьох днів із Торецької громади Донецької області евакуювали 711 мешканців, з них з них 20 дітей.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначили у міністерстві, людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА. 

Працюють понад 20 спільних груп, серед яких "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.

Евакуація із Торецької громади
Фото: МВС
Евакуація із Торецької громади
Евакуація із Торецької громади
Фото: МВС
Евакуація із Торецької громади

У місті залишається близько 5000 мешканців, загалом у громаді – близько 10 тисяч. 

"Наразі багато з них прагнуть евакуюватись", – зазначили у МВС.

Нещодавно обговорювали примусову евакуацію із Торецька. Проте поки що Донецька облдержадміністрація примусово евакуює дітей із батьками з п'ятьох населених пунктів у прифронтовій зоні.

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