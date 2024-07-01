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У червні захисники знищили понад 33 000 окупантів

Російські війська втратили 1393 артилерійські системи і 352 танки.

У червні захисники знищили понад 33 000 окупантів
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння і військової техніки російських військ:

  • 352 танки
  • 589 бойових броньованих машин
  • 1393 артилерійські системи
  • 22 РСЗВ
  • 58 засобів ППО
  • 1 корабель
  • 1758 одиниць автотехніки
  • 284 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито три літаки, а також 997 БпЛА та 103 ворожі ракети.

Втрати противника за червень
Фото: Командувач Сухопутних військ
Втрати противника за червень

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