У червні захисники знищили понад 33 000 окупантів

Протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння і військової техніки російських військ:

352 танки

589 бойових броньованих машин

1393 артилерійські системи

22 РСЗВ

58 засобів ППО

1 корабель

1758 одиниць автотехніки

284 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито три літаки, а також 997 БпЛА та 103 ворожі ракети.