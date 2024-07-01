Наслідки удару по "Новій пошті" на Харківщині

Російські окупанти вчора атакували відділення "Нової пошти" у Харкові. В результаті загинув чоловік, а восьмимісячне немовля отримало поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:30 у Слобідському районі Харкова унаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу "Нової пошти" у Харкові

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу "Нової пошти" у Харкові

Сьогодні, 1 липня, близько 05:00 внаслідок обстрілу КАБ села Лісна Стінка Куп'янського району частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

О 16:26 вчора росіяни атакували лісове господарство с. Колісниківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

Близько 16:22 в м. Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.

О 16:00 у м. Дергачі окупанти татакували фермерське господарство. Пошкоджено господарчу споруду.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Біля 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.

У Ізюмському районі в с. Яремівка на міні-пелюстці підірвалась жінка 60 років, мешканка села. Їй надали медичну допомогу.