На Харківщині жінка підірвалася на протипіхотній міні

Внаслідок вибуху протипіхотної міни в Ізюмському районі Харківщини постраждала жінка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

30 червня унаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" у с. Яремівка Ізюмського району травм зазнала жінка 1953 року народження.

З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні.

У ДСНС закликають: "Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією".