У Запорізькій області оголошено день жалоби (оновлено)

Внаслідок ракетної атаки по Вільнянську загинули троє дітей і четверо дорослих.

У Вільнянську Запорізької області оголошено день жалоби. Напередодні внаслідок ракетної атаки по місту Вільнянськ, загинуло семеро людей.

За повідомленням поліції Запорізької області, станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіків, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"30 червня у Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянськ. росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей. Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста", — зазначив він.