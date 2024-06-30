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У Запорізькій області оголошено день жалоби (оновлено)

Внаслідок ракетної атаки по Вільнянську загинули троє дітей і четверо дорослих. 

У Запорізькій області оголошено день жалоби (оновлено)
Фото: Іван Федоров

У Вільнянську Запорізької області оголошено день жалоби. Напередодні внаслідок ракетної атаки по місту Вільнянськ, загинуло семеро людей.

За повідомленням поліції Запорізької області, станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіків, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"30 червня у Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянськ. росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей. Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста", — зазначив він.

  • У суботу, 29 червня, російська армія завдала удару по Вільнянську двома ракетами. Загинули семеро  людей, зокрема твоє дітей, та 31 особу, з них 8 дітей, травмовано.
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