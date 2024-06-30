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ДПСУ оновила дві застави на кордоні з Білоруссю

Також прикордонники облаштовують інженерні захисні споруди.

ДПСУ оновила дві застави на кордоні з Білоруссю
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України оновила дві застави на кордоні з Білоруссю, повідомляє пресслужба ДПСУ.  

На Волині реконструювали будівлі двох прикордонних підрозділів – оновили адмінбудівлі, бокси для автомобільної техніки, споруди господарського призначення та складські приміщення. А для проживання персоналу облаштували модульне містечко, включно зі спортмайданчиком. 

Також переймаються прикордонники й облаштуванням інженерних споруд безпосередньо на кордоні, щоби убезпечити України від агресивних зазіхань ворожих сусідів. 

Нагадаємо, нещодавно у Державній прикордонній службі України прокоментували інформаційні вкиди з боку Білорусі щодо наростання напруженості на кордоні і пояснили, що дії Сил оборони спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога.

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