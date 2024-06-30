Державна прикордонна служба України оновила дві застави на кордоні з Білоруссю, повідомляє пресслужба ДПСУ.

На Волині реконструювали будівлі двох прикордонних підрозділів – оновили адмінбудівлі, бокси для автомобільної техніки, споруди господарського призначення та складські приміщення. А для проживання персоналу облаштували модульне містечко, включно зі спортмайданчиком.

Також переймаються прикордонники й облаштуванням інженерних споруд безпосередньо на кордоні, щоби убезпечити України від агресивних зазіхань ворожих сусідів.

Нагадаємо, нещодавно у Державній прикордонній службі України прокоментували інформаційні вкиди з боку Білорусі щодо наростання напруженості на кордоні і пояснили, що дії Сил оборони спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога.