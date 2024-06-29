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На Львівщині внаслідок обвалу грунту загинуло двоє шахтарів

Подія сталася на шахті “Відродження” у селі Межиріччя Червоноградського району.

На Львівщині внаслідок обвалу грунту загинуло двоє шахтарів
Фото: ukrinform.ua

На шахті “Відродження” у селі Межиріччя Червоноградського району Львівської області сьогодні загинуло двоє шахтарів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. 

Загинули:

  • Андрій Кончук, 37 років. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того – на шахті “Великомостівська”; 
  • Володимир Макогін, 36 років. На шахті “Відродження” працював шість років.

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Гірників шукали 15 рятувальників та 26 працівників шахти, але врятувати чоловіків не вдалося.

У травні у Польщі через підземні поштовхи загинули двоє шахтарів, пошуки ще одного тривають. Землетрус стався на глибині 870 метрів під землею. 

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