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У Польщі через підземні поштовхи загинули двоє шахтарів, пошуки ще одного тривають

Землетрус стався в ніч на 14 травня на глибині 870 метрів під землею.  

У Польщі через підземні поштовхи загинули двоє шахтарів, пошуки ще одного тривають
Шахта Mysłowice-Wesoła у Польщі
Фото: PAP

У Польщі через землетрус загинули двоє шахтарів, одного шукають. Подія трапилася на шахті Mysłowice-Wesoła у польській Сілезії приблизно о 3:30, на глибині 870 метрів під землею.

Про це пише RMF24.

У забої працювало 15 осіб.  9 з 11 виведених звідти шахтарів були доставлені в лікарні. Вони отримали контузії та загальні травми. 

"Після поштовху розшукали 4 шахтарів. Одного з них витягли на поверхню та доправили до лікарні. Він у свідомості, проходить обстеження спеціалістів. Пізніше знайшли тіла ще двох шахтарів. Ще одну особу розшукують. Наразі зв’язку з нею немає", – йдеться у повідомленні. 

Люди знаходилися в районі зернозбирального комбайна, розташованого в забої. Імовірно, на цій ділянці і знаходиться зниклий співробітник.

Умови пошукової операції складні, відбувся обвал каміння.

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