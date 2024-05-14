У Польщі через підземні поштовхи загинули двоє шахтарів, пошуки ще одного тривають

Землетрус стався в ніч на 14 травня на глибині 870 метрів під землею.

У Польщі через землетрус загинули двоє шахтарів, одного шукають. Подія трапилася на шахті Mysłowice-Wesoła у польській Сілезії приблизно о 3:30, на глибині 870 метрів під землею.

Про це пише RMF24.

У забої працювало 15 осіб. 9 з 11 виведених звідти шахтарів були доставлені в лікарні. Вони отримали контузії та загальні травми.

"Після поштовху розшукали 4 шахтарів. Одного з них витягли на поверхню та доправили до лікарні. Він у свідомості, проходить обстеження спеціалістів. Пізніше знайшли тіла ще двох шахтарів. Ще одну особу розшукують. Наразі зв’язку з нею немає", – йдеться у повідомленні.

Люди знаходилися в районі зернозбирального комбайна, розташованого в забої. Імовірно, на цій ділянці і знаходиться зниклий співробітник.

Умови пошукової операції складні, відбувся обвал каміння.