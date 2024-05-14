У Канаді перші лісові пожежі цього року поширилися на 10 тис. га, евакуювали тисячі людей

Пожежі поширили шлейфи диму на п'ять канадських провінцій, а також низку територій на півночі США.

У Канаді перші великі лісові пожежі цього сезону поширилися на 10 тисяч гектарів на заході країни, пише Reuters.

“Пожежі поширили шлейфи диму на п'ять провінцій (канадських), а також низку територій на півночі США”, ‒ зазначає видання.

Надзвичайно складна ситуація у тихоокеанській провінції Британська Колумбія, де довелося евакуювати 5 тисяч мешканців.

Пожежа, яка почалася в п'ятницю, охопила понад 5280 гектарів і досягла 2,5 кілометрів до ранку понеділка на захід від міста Форт-Нельсон у провінції.

“Оскільки не очікується істотних опадів, і вітер може посилитися будь-коли, ми... дуже стурбовані”, ‒ заявила міністерка Британської Колумбії з питань надзвичайних ситуацій та кліматичної готовності Бовінн Ма.

Британська Колумбія та північний регіон сусідньої Альберти є центром енергетичної промисловості Канади. Інформації ро перебої у видобутку нафти та газу наразі не має. Влада Альберти повідомила про дві лісові пожежі, зокрема біля форту МакМюррей. У 2016 році величезна лісова пожежа у великому нафтовому місті змусила евакуювати 90 000 жителів і припинила видобуток нафти на понад мільйон барелів у день.