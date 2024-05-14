Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
ГоловнаСвіт

У Канаді перші лісові пожежі цього року поширилися на 10 тис. га, евакуювали тисячі людей

Пожежі поширили шлейфи диму на п'ять канадських провінцій, а також низку територій на півночі США.

У Канаді перші лісові пожежі цього року поширилися на 10 тис. га, евакуювали тисячі людей
Ілюстративне фото
Фото: canada.constructconnect.com

У Канаді перші великі лісові пожежі цього сезону поширилися на 10 тисяч гектарів на заході країни, пише Reuters.

“Пожежі поширили шлейфи диму на п'ять провінцій (канадських), а також низку територій на півночі США”, ‒ зазначає видання.

Надзвичайно складна ситуація у тихоокеанській провінції Британська Колумбія, де довелося евакуювати 5 тисяч мешканців.

Пожежа, яка почалася в п'ятницю, охопила понад 5280 гектарів і досягла 2,5 кілометрів до ранку понеділка на захід від міста Форт-Нельсон у провінції.

“Оскільки не очікується істотних опадів, і вітер може посилитися будь-коли, ми... дуже стурбовані”, ‒ заявила міністерка Британської Колумбії з питань надзвичайних ситуацій та кліматичної готовності Бовінн Ма.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Британська Колумбія та північний регіон сусідньої Альберти є центром енергетичної промисловості Канади. Інформації ро перебої у видобутку нафти та газу наразі не має. Влада Альберти повідомила про дві лісові пожежі, зокрема біля форту МакМюррей. У 2016 році величезна лісова пожежа у великому нафтовому місті змусила евакуювати 90 000 жителів і припинила видобуток нафти на понад мільйон барелів у день.

  • Після катастрофічного сезону лісових пожеж минулого року Канада пережила одну з найтепліших зим із невеликою кількістю снігу, а у багатьох районах його практично не було. Це викликало побоювання, що спекотне літо спровокує пожежі в лісах і диких землях на тлі тривалої посухи.
  • У лютому у Чилі жертвами лісових пожеж стали щонайменше 122 людини. Поширенню вогню сприяли вітри і сильна спека, температура досягла близько 40 градусів за Цельсієм. У постраждалих районах країни вводили комендантську годину.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies