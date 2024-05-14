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Ангель Меркель у листопаді видасть мемуари під назвою "Свобода"

Експерти не очікують побачити у книзі вибачення за помилки, які сприяли російській агресії.

Ангель Меркель у листопаді видасть мемуари під назвою "Свобода"
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

У листопаді цього року на полиці книгарень потрапить довгоочікувана збірка мемуарів колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Як пише The Guardian, політикиня вирішила обрати для неї назву "Свобода".

Історія на 700 сторінках охопить період з 1954 до 2021 року - від дитинства у Східній Німеччині до завершення 16-річного періоду перебування Меркель на чолі уряду. Ексканцлерка обіцяє розповісти про свій шлях до найвищих ешелонів влади "відвертіше, ніж будь-коли раніше".

Вихід "Свободи", яку можна буде придбати за ціну від 35 до 42 євро, відбувається на тлі дискусії щодо ролі Меркель у війні, яку Росія веде проти України. Чимало німців звинувачують її у послабленні країни через надмірну залежність від РФ та Китаю, а також сприянні зростанню популярності ультраправих сил через надто лояльну політику до мігрантів. 

На думку політичних експертів, у мемуарах не варто очікувати від Меркель вибачень.  

 

 

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